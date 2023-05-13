ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку, — Сирський

Українські військові 93-ої ОМБр на Бахмутському напрямку. Фото: Telegram\Олександр Сирський

Збройні сили України просунулися вглиб на Бахмутському напрямку. Натомість військові РФ невпинно втрачають позиції.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!" — написав Сирський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Також очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. За словами Пригожина, візит маж відбутися через "складну оперативну ситуацію".

Російське військове керівництво панікує через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України. Аналітики ISW підкреслили, що українські сили, імовірно, таки прорвали частину російської оборони в районі Бахмута.