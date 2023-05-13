ВСУ под Бахмутом уничтожили российский склад боеприпасов: эффектное видео
Украинские военные показали, как уничтожили очередной полевой склад с российскими боеприпасами. Это произошло под Бахмутом Донецкой области.
Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.
Уничтожение склада с российскими БК
Военные рассказали, что они использовали артиллерию.
"122-мм калибр плюс артиллерийский дивизион Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.
Вражеский состав уничтожили бойцы "Молот Групп".
Напомним, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.
Также мы писали, что Силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.
Добавим, благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух четких ударов украинской артиллерии.