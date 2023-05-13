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ВСУ под Бахмутом уничтожили российский склад боеприпасов: эффектное видео

13 мая 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ под Бахмутом уничтожили российский склад боеприпасов: эффектное видео
Уничтоженный склад БК оккупантов под Бахмутом. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные показали, как уничтожили очередной полевой склад с российскими боеприпасами. Это произошло под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

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Военные рассказали, что они использовали артиллерию.

"122-мм калибр плюс артиллерийский дивизион Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

Вражеский состав уничтожили бойцы "Молот Групп".

Напомним, Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь на Бахмутском направлении. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Также мы писали, что Силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Добавим, благодаря аэроразведке 127-й бригады ТРО в Бахмуте была уничтожена штурмовая группа врага. Для этого хватило всего двух четких ударов украинской артиллерии.

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