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ВСУ эффектно ударили по вражеской технике, БК и оккупантам: видео

7 августа 2023 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ эффектно ударили по вражеской технике, БК и оккупантам: видео
Удар по скоплению российских оккупантов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Каждый день украинские военные уничтожают большое количество российских захватчиков и вражескую военную технику. Артиллеристы и аэроразведчики 3-й отдельной танковой Железной бригады показали, как ударили по врагу.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Огневое поражение по врагу

"Артиллеристы и аэроразведчики 3-й отдельной танковой Железной бригады наносят огневое поражение по технике, БК и живой силе оккупантов", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские военные эффектно бьют по скоплениям российских оккупантов. К тому же бойцы уничтожили склад вражеских БК и военную технику.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.

Добавим, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".

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