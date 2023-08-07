ВСУ эффектно ударили по вражеской технике, БК и оккупантам: видео
Каждый день украинские военные уничтожают большое количество российских захватчиков и вражескую военную технику. Артиллеристы и аэроразведчики 3-й отдельной танковой Железной бригады показали, как ударили по врагу.
Видео опубликовали СтратКом ВСУ.
Огневое поражение по врагу
"Артиллеристы и аэроразведчики 3-й отдельной танковой Железной бригады наносят огневое поражение по технике, БК и живой силе оккупантов", — говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские военные эффектно бьют по скоплениям российских оккупантов. К тому же бойцы уничтожили склад вражеских БК и военную технику.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.
Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.
Добавим, ВСУ продолжают успешно работать на всех участках фронта, мастерски уничтожая российских оккупантов и их военную технику. Отлично отработала по врагам группа "Асгард".