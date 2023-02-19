ВСУ ликвидировали почти 600 окупантов за сутки: общие потери противника по состоянию на 19 февраля

ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов за сутки: общие потери противника по состоянию на 19 февраля
За сутки украинские военные ликвидировали 590 оккупантов. К тому же солдаты рф остались без 12 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб.
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Общие потери оккупационной армии за время войны:
- Личный состав — около 142 860 (+590) человек ликвидировано;
- танков — 3 310 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 6 545 (+12) ед;
- артиллерийских систем — 2 327 (+1) ед;
- РСЗО — 469 (+0) ед;
- средств ПВО — 243 (+0) ед;
- самолетов — 298 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2016 (+0);
- крылатых ракет — 873 (+2);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 196 (+0) ед;
- специальной техники — 224 (+1).
Напомним, на временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны рф. Они говорят о нарушении прав военнослужащих.
Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии бойцов ВСУ. Он показал военных, которые защищают страну от рашистов.
Добавим, что, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил россии. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.