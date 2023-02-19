ЗСУ ліквідували майже 600 окупантів за добу: загальні втрати противника станом на 19 лютого

Військові знищили сім ворожих танків

За добу українські військові ліквідували 590 окупантів. До того ж солдати рф залишились без 12 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни:

Особового складу — близько 142 860 (+590) осіб ліквідовано;

танків — 3 310 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 6 545 (+12) од.;

артилерійських систем — 2 327 (+1) од.;

РСЗВ — 469 (+0) од.;

засобів ППО — 243 (+0) од.;

літаків — 298 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 016 (+0);

крилатих ракет — 873 (+2);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 196 (+0) од.;

спеціальної техніки — 224 (+1).

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф. Вони кажуть про порушення прав військовослужбовців.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини бійців ЗСУ. Він показав військових, які захищають країну від рашистів.

Додамо, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023 року, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.