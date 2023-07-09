ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 19 дронов: сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины продолжают мужественно противостоять российским оккупантам. Так, за сутки было ликвидировано 600 российских солдат и уничтожено 19 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери оккупантов
Ориентировочно потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 июля следующее:
- личного состава — около 234040 (+600) человек ликвидировано
- танков — 4078 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 7964 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 4366 (+20) единиц;
- РСЗО — 668 (+7) единиц;
- средства ПВО — 413 (+3) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 309 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19);
- крылатые ракеты — 1271 (+0).
Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.
ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.
Однако командующий не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.