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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 19 дронов: сводка Генштаба

9 июля 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и уничтожили 19 дронов: сводка Генштаба
Боец Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно противостоять российским оккупантам. Так, за сутки было ликвидировано 600 российских солдат и уничтожено 19 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Какие потери оккупантов

Ориентировочно потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 9 июля следующее:

  • личного состава — около 234040 (+600) человек ликвидировано
  • танков — 4078 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7964 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 4366 (+20) единиц;
  • РСЗО — 668 (+7) единиц;
  • средства ПВО — 413 (+3) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 309 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19);
  • крылатые ракеты — 1271 (+0).
Генштаб ВСУ
Потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинская армия продолжает активные военные действия на западе Запорожской области и вдоль административной линии между Запорожьем и Донецком. Таким образом, ВСУ ведут новую серию контрнаступлений в направлении Запорожья.

ВСУ начали контрнаступление в начале июня. Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.

Однако командующий не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

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