ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов и уничтожили один самолет: Генштаб обнародовал новые данные о потерях россиян
За сутки украинские военные ликвидировали еще 820 оккупантов. К тому же ВСУ уничтожили четыре танка и один самолет.
Об этом сообщает Генштаб.
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Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 152 190 (+820) человек ликвидировано;
- танков — 3409 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 6 683 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 414 (+12) ед;
- РСЗО — 487 (+3) ед;
- средств ПВО — 247 (+0) ед;
- самолетов — 302 (+1) ед;
- вертолетов — 289 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2066 (+5);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 289 (+8) ед;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, в Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти опасаются активизации проукраинского движения. Они создают так называемые "добровольные дружины".
Также мы писали, что расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.