ВСУ ликвидировали уже более 170 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал статистику потерь рф

Украинские военные

Украинские военные уничтожили уже более 170 тысяч российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери на войне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Подробности

За минувшие сутки количество оккупантов уменьшилось на 660 человек. К тому же, захватчики остались без 15 танков и одной системы ПВО.

Общие потери армии рф за время войны:

личного состава — около 170 550 (+660) человек ликвидировано;

танков — 3 595 (+15) ед.;

боевых бронированных машин — 6 947 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 2 631 (+8) ед.;

РСЗО — 522 (+2) ед.;

средств ПВО — 277 (+1) ед.;

самолетов — 305 (+0) ед.;

вертолетов — 291 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+2);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 486 (+3) ед.;

специальной техники — 282 (+3).

Напомним, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Украинские военные сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Также мы писали, что российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном районе города Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.

Добавим, Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось весной 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.