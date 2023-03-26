ВСУ ликвидировали уже более 170 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал статистику потерь рф
Украинские военные уничтожили уже более 170 тысяч российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери на войне.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Подробности
За минувшие сутки количество оккупантов уменьшилось на 660 человек. К тому же, захватчики остались без 15 танков и одной системы ПВО.
Общие потери армии рф за время войны:
- личного состава — около 170 550 (+660) человек ликвидировано;
- танков — 3 595 (+15) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 947 (+15) ед.;
- артиллерийских систем — 2 631 (+8) ед.;
- РСЗО — 522 (+2) ед.;
- средств ПВО — 277 (+1) ед.;
- самолетов — 305 (+0) ед.;
- вертолетов — 291 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2216 (+2);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 486 (+3) ед.;
- специальной техники — 282 (+3).
Напомним, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Украинские военные сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".
Также мы писали, что российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном районе города Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.
Добавим, Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление, которое планировалось весной 2023 года, из-за нехватки оружия, боеприпасов и истребителей.