ВСУ ликвидировали уже более 177 тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал новые потери армии рф
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения рф ликвидировали уже более 177 тысячи оккупантов. Всего за сутки количество противников уменьшилось на 480 человек.
Об этом сообщает Генштаб.
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Оккупанты потеряли два танка, три боевых бронированных машины и четыре БпЛА.
Общие потери российской армии за время войны:
- личного состава — около 177 110 (+480) человек ликвидировано;
- танков — 3 633 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 2 722 (+8) ед;
- РСЗО — 533 (+0) ед;
- средств ПВО — 281 (+0) ед;
- самолетов — 306 (+0) ед;
- вертолетов — 292 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 587 (+13) ед;
- специальной техники — 304 (+2).
Напомним, российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование российской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие рф слабо подготовлены и деморализованы.
Также мы писали, что в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.
Добавим, в течение суток, 6 апреля, Вооруженные силы Украины отразили более 40 атак врага. Оккупанты пытаются нанести удар на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.