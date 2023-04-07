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ВСУ ликвидировали уже более 177 тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал новые потери армии рф

7 апреля 2023 08:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения рф ликвидировали уже более 177 тысячи оккупантов. Всего за сутки количество противников уменьшилось на 480 человек.

Об этом сообщает Генштаб.

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Подробности

Оккупанты потеряли два танка, три боевых бронированных машины и четыре БпЛА.

Общие потери российской армии за время войны:

  • личного состава — около 177 110 (+480) человек ликвидировано;
  • танков — 3 633 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 2 722 (+8) ед;
  • РСЗО — 533 (+0) ед;
  • средств ПВО — 281 (+0) ед;
  • самолетов — 306 (+0) ед;
  • вертолетов — 292 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 587 (+13) ед;
  • специальной техники — 304 (+2).

Потери оккупантов

Напомним, российские оккупационные войска постоянно ведут наступление в районе Бахмута. Командование российской армии умеет планировать, но рядовые военнослужащие рф слабо подготовлены и деморализованы.

Также мы писали, что в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Добавим, в течение суток, 6 апреля, Вооруженные силы Украины отразили более 40 атак врага. Оккупанты пытаются нанести удар на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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