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ВСУ может расчленить группировку россиян на одном из направлений

5 мая 2023 10:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, где ВСУ могут нанести россиянам сокрушительный удар
Украинские САУ ведут огонь по врагу. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Подразделения украинских Сил обороны имеют все шансы нанести мощный удар по россиянам в районе Угледара. Это позволит разрезать группировку врага на две части и парализовать наземный коридор в Крым.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Новини.LIVE

"Замечу, что от Угледара — около 80 километров до Мариуполя. Гипотетический контроль этого участка может дать украинской армии возможность заблокировать российскую группировку в районе города, а также разделить гарнизон россиян на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым", — сказал Снегирев.

Он напомнил, что именно по этому коридору Россия перебрасывает на фронт войска и бронетехнику.

"Этот путь связывает РФ с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также Крымом. Следовательно, контроль над этим коридором позволит ВСУ развить успешное контрнаступление в направлении Автономной Республики Крым", — отметил военный эксперт.

Как планируют освободить Крым

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, высшее киевское руководство рассматривает не только военный, а военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что освобождение полуострова будет происходить так, как руководство будет считать необходимым.

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