ВСУ научились противодействовать "шахедам", — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Российские захватчики применяют тактику использования "шахедов", запуская их небольшими группами в разных направлениях. Силы обороны Украины сталкиваются с трудностями в борьбе против них, но, тем не менее, демонстрируют хорошие результаты в уничтожении этих угроз.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, подобные пуски происходили и на территории беларуси, а также из северных регионов россии, включая брянскую и курскую области.

Силы обороны Украины адаптировались к данной тактике, и, несмотря на сложности, они успешно уничтожают атакующих "шахедов". Игнат указал на важность радиолокационной привязки и необходимость усиления систем ПВО для охвата большой территории страны. Он также отметил, что было бы полезно иметь современные западные истребители, которые могли бы эффективно справляться с подобными ситуациями.

Несмотря на плохую видимость ночью, Силы обороны Украины продолжают успешно бороться с "шахедами", хотя это задача значительно усложняется. В дневное время "шахеды" могут быть сбиты стрелковым оружием, пулеметами и зенитными пушками, но ночью это становится гораздо сложнее, даже с использованием прожекторов.

Напомним, что с начала марта россияне запустили по меньшей мере 71 дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed по Украине. Британские военные аналитики считают, что таким образом враг пытается растянуть украинскую ПВО.

Также мы писали, что ночью, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта российские оккупационные войска выпустили из Брянской области 21 беспилотник. Речь идет об иранских дронах-камикадзе типа Shahed-136/131.

Добавим, что российская армия демонстрирует снижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в рф.