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ЗСУ навчилися протидіяти "шахедам", — Ігнат

29 березня 2023 18:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські загарбники застосовують тактику використання "шахедів", запускаючи їх невеликими групами у різних напрямках. Сили оборони України постають перед труднощами у боротьбі проти них, проте демонструють добрі результати у знищенні цих загроз. 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, подібні пуски відбувалися і на території білорусі, а також із північних регіонів росії, включаючи брянську та курську області.

Сили оборони України адаптувалися до тактики, і, попри складнощі, вони успішно знищують атакуючих "шахедів". Ігнат вказав на важливість радіолокаційної прив'язки та необхідність посилення систем ППО для охоплення великої території країни. Він також зазначив, що було б корисно мати сучасні західні винищувачі, які б могли ефективно справлятися з подібними ситуаціями.

Попри погану видимість уночі, Сили оборони України продовжують успішно боротися з "шахедами", хоча це завдання значно ускладнюється. У денний час "шахеди" можуть бути збиті стрілецькою зброєю, кулеметами та зенітними гарматами, але вночі це стає набагато складніше, навіть із використанням прожекторів.

Нагадаємо, що з початку березня росіяни запустили щонайменше 71 дрон-камікадзе іранського виробництва типу Shahed по Україні. Британські військові аналітики вважають, що таким чином ворог намагається розтягнути українську ППО.

Також ми писали, що вночі, 22 березня, російські окупанти в чергове атакували дронами Київську область. Один із ворожих БПЛА потрапив в об'єкт цивільної інфраструктури в Ржищеві.

Також ми писали, що в ніч проти 22 березня російські окупаційні війська випустили з Брянської області 21 безпілотник. Йдеться про іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131.

Додамо, що російська армія демонструє зниження темпів атак дронів по території України. Це свідчить про закінчення запасів іранських бойових безпілотників у росії.

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