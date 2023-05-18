Израиль предоставил Украине современные системы для обнаружения дронов

Радар RADA ieMHR. Фото: drsrada.com

Вооруженные силы Украины начали получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для предупреждения о ракетных атаках. Планируется, что украинская сторона получит более полутора десятков таких комплексов.

Об этом Новости.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Особенность многоцелевого радара заключается в его возможности обнаружения как беспилотных летательных аппаратов, самолетов и ракет — то есть аэродинамических целей, так и соответственно средств поражения, в частности, — минометов", — сказал Снегирев.

По его словам, важной особенностью израильской системы является то, что ее радар может обнаруживать даже нано-БПЛА на расстоянии примерно от 10 до 15 километров.

Это расстояние, объясняет Снегирев, позволяет оперативно реагировать украинским системам ПВО на надвигающуюся угрозу.

Как отметил военный эксперт, иностранная система способна обнаружить иранский "Шахед" на расстоянии более 40 километров. Такой радиус действия позволяет значительно усилить позиции украинских ПВО в качестве обнаружения беспилотников.

Кроме того, сообщил Снегирев, израильские радары способны выявлять и отслеживать вражеские вертолеты на расстоянии более 40 километров, а истребители — на дистанции свыше 70 километров.

В то же время электронная система способна "идентифицировать" личный состав противника и его технику на расстоянии более 20 километров.

Украинский военный с радаром RADA ieMHR. Фото: Natan Flayer / Twitter

При этом, обратил внимание военный аналитик, радар может эффективно работать в условиях активного использования врагом радиоэлектронных помех.

По имеющейся информации, отметил Снегирев, всего Украина должна получить не менее 16 радаров RADA.

Россия продолжает ракетный террор

В ночь с 17 на 18 мая Вооруженные силы России совершили новую ракетную атаку на Украину.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.