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ВСУ перехватили тактическую инициативу в районе Бахмута, — ISW

19 мая 2023 07:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ перехватили тактическую инициативу в районе Бахмута, — ISW
Украинский военный в Бахмуте. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, которые войска Украины проводят уже несколько дней.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Успехи Украины в Бахмуте

Аналитики рассказали, что несколько российских милблогеров утверждают, что украинские силы прорвались через оборонительные линии РФ к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к юго-западу от Клищиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) с северо-западного направления.

Милблогеры также говорят, что российские оккупанты отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от поселка, но украинские войска еще не вошли в этот населенный пункт.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что российские войска оставили 570 метров территории к северу от Бахмута, что соответствует заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута", — говорится в отчете.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на 1700 метров, а в третьей отдельной штурмовой бригаде заявили, что контратаки бригады расширили украинское выступление в районе Бахмута до 2000 метров в ширину.

Напомним, оккупанты стянули в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилили группировку. Трудные бои в городе-крепости продолжаются.

Также мы писали, что недавно в ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут. Аналитики считают, что такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

Добавим, на Бахмутском направлении украинские беспилотники-камикадзе "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования УР-83П. Оккупанты называют их "Змей Горыныч".

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