ВСУ более 20 раз ударили по оккупантам за сутки, — Генштаб

Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За минувшие сутки украинские военные нанесли несколько ударов по районам российских оккупантов. Им также удалось приземлить восемь вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также семь — по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Украинские военные уничтожили также российские БпЛА разного типа:

три разведывательных;

пять ударных.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два состава боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.

Где сосредотачивается враг

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта.

В настоящее время эпицентром боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На остальных направлениях ситуация без существенных изменений.

Напомним, восьмой отдельный полк специального назначения показал, как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

Также мы писали, что 20 мая Александр Тарнавский опубликовал успехи группировки войск "Таврия". По его словам, ВСУ выполнили около тысячи огневых задач.

Добавим, вчера, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.