ВСУ прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении: оккупанты отступают

Украинские военные на боевых позициях. REUTERS/Виячеслав Ратынский

Украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк подчеркнула, что когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная".

"Продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", — подчеркнула спикер Сил обороны юга.

Напомним, 29 августа в ВСУ сообщили, что украинские войска имеют успех в направлении Вербового на Запорожье и закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождения Работино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".

А 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.