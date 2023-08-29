ВСУ прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении: оккупанты отступают
Украинские военные прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.
Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении
Гуменюк подчеркнула, что когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная".
"Продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают", — подчеркнула спикер Сил обороны юга.
Напомним, 29 августа в ВСУ сообщили, что украинские войска имеют успех в направлении Вербового на Запорожье и закрепляются на достигнутых рубежах.
В свою очередь, 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождения Работино в Запорожской области. При этом, россияне противятся "безумно".
А 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В освобождении Урожайного принимали участие бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.