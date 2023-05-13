ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении, — Сырский

Украинские военные 93-й ОМБр на Бахмутском направлении. Фото: Telegram\Александр Сырский

Вооруженные силы Украины продвинулись в глубь Бахмутского направления. В то же время военные РФ неустанно теряют позиции.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" — написал Сырский.

Напомним, ранее мы писали, что силы обороны Украины отбили у российских кафиров территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Также глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. По словам Пригожина, визит может состояться из-за "сложной оперативной ситуации".

Российское военное руководство паникует из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Аналитики ISW подчеркнули, что украинские силы, вероятно, прорвали часть российской обороны в районе Бахмута.