ВСУ успешно атаковали авиацию оккупантов: Генштаб рассказал о последствиях
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Российские военные несут значительные потери.
Об этом сообщает Генштаб.
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ВСУ удалось сбить российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24. К тому же украинские военные приземлили семь вражеских БПЛА:
- Один — типа "Суперкам";
- Два — типа "Орлан";
- Четыре — типа "Ланцет".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и состав его боеприпасов", — добавили в Генштабе.
Напомним, расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.
Также мы писали, что украинские военные нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же ВСУ сбили российский БпЛА.
Добавим, Вооруженные силы Украины из-за массированных атак российских оккупантов испытывают серьезную нехватку в пехотном оружии. В частности, минометы отдельных калибров и станковые автоматические гранатометы.