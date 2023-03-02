ЗСУ збили ворожий БпЛА "Орлан-10" та уразили район зосередження ворога

ЗСУ

Протягом минулої доби українські військові завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж ЗСУ збили російський БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступ на п'ятьох напрямках. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський.

Також ми писали, що раніше у латвійській розвідці повідомляли, що кремль не змінив своїх планів щодо України. Там вважають, що рф може спробувати знову піти на Київ.

Додамо, на офіційній Facebook сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показали, як працюють їхні артилеристи, ведучи вогонь із 2С1 "Гвоздика" по російських позиціях у Бахмуті. Воїни б'ють по ворогу 122-м калібром.