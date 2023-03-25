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ВСУ отбили более 50 атак и нанесли сокрушительные удары по позициям врага: данные Генштаба

25 марта 2023 18:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ уничтожили два пункта управления врага
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток украинские военные отразили более 50 вражеских атак. Также Силы обороны нанесли ряд ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Атаки врага

В течение суток противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях", — рассказали в Генштабе.

Самые горячие направления фронта

  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого нашими защитниками, а также в районе Предтечино Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Не имел успеха.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что попытки россии захватить Бахмут терпят неудачи из-за потерь и истощения военных подразделений. Из-за этого наступление фактически остановилось.

В то же время британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, к югу от Бахмута и сектора Кременно-Сватово на севере. Эти районы, вероятно, являются местами, где россия стремится стабилизировать свою линию фронта.

Также Институт изучения войны ранее подчеркнул, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков в целом, близится к кульминации. Вероятность полного захвата Бахмута мала.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что сейчас Бахмут остается эпицентром боевых действий. Данные британской разведки о замедлении наступления россии на Бахмут нуждаются в детальном анализе.

Фото: REUTERS

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