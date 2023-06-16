ВСУ "отминусовали" еще один вражеский "Аллигатор"

Вертолет российских войск Ка-52 в зоне боевых действий. Фото: российские СМИ

Список потерь российских оккупантов на войне пополнился еще одним вертолетом Ка-52 "Аллигатор". Вечером 16 июня украинские военные уничтожили российский вертолет на Донецком направлении фронта.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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В сообщении говорится, что вертолет был сбит сегодня около 21 часа.

"Около 21:00 на Донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушные силы ВСУ об уничтожении Ка-52 16 июня. Фото: t.me/kpszsu

Таким образом, согласно данным Генштаба ВСУ, количество вертолетов, которые россияне потеряли на войне, перевалило за 300.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 16 июня Россия потеряла в Украине 218 500 солдат. Также враг потерял, с учетом сбитого сегодня, 301 вертолет и 314 самолетов.

ВСУ также уничтожили тысячи единиц другой техники — танков, артсистем и бронемашин.

Потери российской армии на утро 16 июня 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский ранее сообщил, что украинские военные на Таврическом направлении фронта в течение последних суток ликвидировали и ранили по меньшей мере четыре роты российских оккупантов. Также россияне потеряли большое количество бронетехники.

Также ранее в сети появилось видео, на кадрах которого виден удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельствам "военкоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские Силы обороны продолжают вести наступательные действия на юге Украины. При этом ВСУ добились успехов в наступлении и не потеряли ни одной позиции в обороне.