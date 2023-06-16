ЗСУ "відмінусували" ще один ворожий "Алігатор"

Вертоліт російських військ Ка-52 у зоні бойових дій. Фото: російські ЗМІ

Список втрат російських окупантів на війні поповнився ще одним гелікоптером Ка-52 "Алігатор". Увечері 16 червня українські військові знищили російський вертоліт на Донецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Що відомо про збиття гелікоптера

У повідомленні зазначається, що вертоліт був збитий сьогодні близько 21 години.

"Близько 21.00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52", — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ про знищення Ка-52 16 червня. Фото: t.me/kpszsu

Таким чином, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, кількість гелікоптерів, які росіяни втратили на війні перевалила за 300.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ станом на 16 червня, Росія втратила в Україні 218 500 солдатів. Також ворог втратив, з урахуванням збитого сьогодні, 301 гелікоптер та 314 літаків.

ЗСУ також знищили тисячі одиниць іншої техніки — танків, артсистем та бронемашин.

Втрати російської армії на ранок 16 червня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський раніше повідомив, що українські військові на Таврійському напрямку фронту протягом останньої доби ліквідували та поранили щонайменше чотири роти російських окупантів. Також росіяни втратили велику кількість бронетехніки.

Також раніше у мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. За свідченням "воєнкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півдні України. При цьому ЗСУ досягли успіхів у наступі та не втратили жодної позиції в обороні.