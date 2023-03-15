ВСУ истребляют оккупантов тысячами: Генштаб обнародовал новую статистику потерь
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 980 российских военных. С начала полномасштабного вторжения в целом было уничтожено около 161 520 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
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Подробности
Противник остался без 12 беспилотников, девяти артиллерийских систем и двух средств ПВО.
Общие потери армии рф за время войны:
- личного состава — около 161 520 (+980) человек ликвидировано;
- танков — 3 492 (+8) ед;
- боевых бронированных машин — 6 799 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 528 (+9) ед;
- РСЗО — 502 (+7) ед.;
- средств ПВО — 262 (+2) ед;
- самолетов — 304 (+0) ед;
- вертолетов — 289 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12);
- крылатых ракет — 907 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 377 (+10) ед;
- специальной техники — 257 (+1).
Напомним, в россии подготовили список специальностей по бронированию от мобилизации. Таким образом владимир путин пытается сохранить работу военно-промышленного комплекса, страдающего от недостатка квалифицированного персонала.
Также мы писали, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации. Россияне хотят пополнить состав подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.
Добавим, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Оккупанты привозят на временно оккупированные территории даже женщин-узников.