Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ВСУ истребляют оккупантов тысячами: Генштаб обнародовал новую статистику потерь arrow

ВСУ истребляют оккупантов тысячами: Генштаб обнародовал новую статистику потерь

15 марта 2023 08:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 980 российских военных. С начала полномасштабного вторжения в целом было уничтожено около 161 520 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

Подробности

Противник остался без 12 беспилотников, девяти артиллерийских систем и двух средств ПВО.

Общие потери армии рф за время войны:

  • личного состава — около 161 520 (+980) человек ликвидировано;
  • танков — 3 492 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 799 (+10) ед;
  • артиллерийских систем — 2 528 (+9) ед;
  • РСЗО — 502 (+7) ед.;
  • средств ПВО — 262 (+2) ед;
  • самолетов — 304 (+0) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2132 (+12);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 377 (+10) ед;
  • специальной техники — 257 (+1).

Напомним, в россии подготовили список специальностей по бронированию от мобилизации. Таким образом владимир путин пытается сохранить работу военно-промышленного комплекса, страдающего от недостатка квалифицированного персонала.

Также мы писали, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации. Россияне хотят пополнить состав подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.

Добавим, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Оккупанты привозят на временно оккупированные территории даже женщин-узников.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:05 В Луганской области оккупанты начали вербовать в свою армию осужденных

08:49 Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов

08:48 Украинцев призывали отчитаться о доходах: кого касается

08:48 В россии поэтов будут судить за антивоенные стихи: детали

08:43 В Белом доме объяснили, зачем затопили дрон после инцидента с российским самолетом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Госдеп обсудил с послом россии атаку самолета России на американский дрон

08:09 Украинским волонтерам приходится собирать тела россиян, чтобы обменивать их на погибших бойцов ВСУ

08:01Украина не примет Чемпионат мира-2030 по футболу: причины

07:59 В Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона

07:57 Саудовская Аравия отказалась продавать нефть тем странам, которые введут против нее санкции

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Актуальное по теме

None 15 Март 09:06

В Луганской области оккупанты начали вербовать в свою армию осужденных

None 15 Март 08:49

Гвардиола раскрыл секрет успеха Холанда в Лиге чемпионов

None 15 Март 09:01

Украинцев призывали отчитаться о доходах: кого касается

None 15 Март 08:48

В россии поэтов будут судить за антивоенные стихи: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB