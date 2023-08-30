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ВСУ "с огоньком" отработали по технике РФ: уничтожили гордость оккупантов

30 августа 2023 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ "с огоньком" отработали по технике РФ: уничтожили гордость оккупантов
Украинские защитники ликвидировали технику россиян. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Силы обороны юга Украины уничтожили российскую технику, которой так гордились россияне, что отмечали "аналагов нет". Так, украинские бойцы ликвидировали не только вражескую радиолокационную станцию "Предел-Э", а также и — станцию ЗРК "Бук-М3".

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Отныне у них нет не только аналогов, но и по некоторым позициям даже оригиналов: "предела" больше нет, "леера" — нет. А сейчас и радиолокационной станции подсветки и наведения ракет в зрк "Бук-М3" — тоже нет", — отмечают украинские защитники.

Таким образом Силы обороны уничтожили технику на общую стоимость более чем в 260 млн долларов.

Напомним, что украинские военные подняли флаг Украины на левобережье Херсона. Это событие произошло на линии разграничения между освобожденными территориями и теми, которые до сих пор находятся в оккупации.

Также мы писали, что украинские военные прорвали линию обороны россиян в Запорожском направлении. Следовательно, россияне вынуждены отступать.

Добавим, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

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