ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 11 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, пять бронемашин, десять артиллерийских систем и семь беспилотников.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3 931 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 636 (+5) ед.;
- артиллерийских систем — 3 746 (+10) ед.;
- РСЗО — 601 (+0) ед.;
- средств ПВО — 362 (+0) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 299 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 307 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1 183 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 471 (+10) ед.;
- специальной техники — 510 (+1) ед.
Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.
Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.