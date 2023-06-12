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ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов, — Генштаб

12 июня 2023 08:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки ликвидировали более 500 оккупантов, — Генштаб
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 11 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, пять бронемашин, десять артиллерийских систем и семь беспилотников.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано;
  • танков — 3 931 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 636 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 746 (+10) ед.;
  • РСЗО — 601 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 362 (+0) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 299 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 307 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1 183 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 471 (+10) ед.;
  • специальной техники — 510 (+1) ед.
Утраты российской армии на 12 июня 2023 года
Потери российской армии на 12 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.

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