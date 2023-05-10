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ВСУ за минувшие сутки 8 раз ударили по оккупантам, — Генштаб

10 мая 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ за минувшие сутки 8 раз ударили по оккупантам, — Генштаб
Украинские военнослужащие стреляют из автоматического гранатомета во время военных учений на полигоне. Фото: REUTERS/Stringer
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошлый день авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по оккупантам и их военной технике. Также — 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники сбили 6 вражеских беспилотников разных типов, 3 из них — типа "Шахед".

Напомним, что спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что украинские защитники сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. США и дальше будет поддерживать Украину.

Также мы сообщали, что частый хлопок на оккупированном юге означает начало контрнаступления Украины. Чем больше логистика врага будет разрушена — тем легче украинским войскам будет освобождать оккупированные РФ территории.

Добавим, что украинская оборона города Бахмут выполнила свою задачу на 300-400%. Чем дольше он держится, тем больше наступательного потенциала теряют россияне. А это живая сила, техника, но самое главное время.

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