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ЗСУ за минулу добу 8 разів вдарили по окупантах, — Генштаб

10 травня 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ за минулу добу 8 разів вдарили по окупантах, — Генштаб
Українські військовослужбовці стріляють з автоматичного гранатомета під час військових навчань на полігоні. Фото: REUTERS/Stringer
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулий день авіація Сил оборони завдала 8 ударів по окупантах та їхній військовій техніці. Також — 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні.

Крім того, українські захисники збили 6 ворожих безпілотників різних типів, 3 із них — типу "Шахед".

Нагадаємо, що речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що українські захисники збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. США й надалі підтримуватиме Україну.

Також ми повідомляли, що часта бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше українським військам буде звільняти окуповані РФ території.

Додамо, що українська оборона міста Бахмут виконала своє завдання на 300-400%. Чим довше він тримається — тим більше наступального потенціалу втрачають росіяни. А це жива сила, техніка, але найголовніше — час.

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