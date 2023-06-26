ВСУ зачистили от оккупантов западный берег канала Северский Донец-Донбасс: видео

Украинские военные на позициях. Фото: REUTERS

Украинские штурмовики зачистили плацдарм оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Кроме того, наши защитники успешно эвакуировали раненого.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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ВСУ зачистили плацдарм оккупантов

Сырский показал видео из GoPro бойцов 1-й роты 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады, разгромившей третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

"Великолепная работа, а также успешная эвакуация раненого. Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", — говорится в сообщении.

Напомним, Украинские Силы обороны неустанно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровкой, которая еще с 2014 года была под контролем России. Тем самым уволив тамошние населенные пункты.

Ранее генерал Сырский демонстрировал успешную работу в районе Бахмута снайперов Сил специальных операций.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Они методически уничтожают русских оккупантов.