ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Военные сбили восемь БпЛА разных типов

За прошедшие сутки авиация Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два — по ЗРК на огневых позициях. К тому же ВСУ удалось сбить российский самолет.

Об этом сообщает Генштаб.

Подробности

"Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага", — говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти опасаются активизации проукраинского движения. Они создают так называемые "добровольные дружины".

Также мы писали, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка и один на трассе Хромово-Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода оккупантов на запад.

Добавим, расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.