ВСУ нанесли семь ударов по скоплению противника и сбили беспилотник, — Генштаб

Украинский военный на передовой. Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесли 7 ударов по личному составу противника. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов врага", — отмечает Генштаб.

Напомним, что представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что по подсчетам США, потери российских оккупантов составляют 100 000 погибших. Таково количество за последние пять месяцев в боях против Украины в районе Бахмута.

Также мы сообщали, что российские оккупанты и дальше пытаются пополнять свои потери в живой силе. Они привлекают на войну все больше заключенных россиян, завербованных ППК "Вагнер".

Добавим, что российский военнослужащий рассказал о боевых потерях в результате штурмовых действий. Оккупант также прокомментировал, как руководство осуществляет доукомплектование подразделений армии РФ ранеными бойцами, не прошедшими полный цикл лечения.