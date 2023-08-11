ВСУ нанесли с десяток ударов по оккупантам: утренняя сводка Генштаба

Украинские военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ стреляют из РСЗО БМ-21 "Град". Фото: REUTERS

Начались 534 сутки полномасштабного российского вторжения на украинские земли. В течение дня авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара по ЗРК врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что ВСУ за минувшие сутки также уничтожили семь вражеских ударных БпЛА типа "Шахед-136".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника", — говорится в сообщении.

Утренняя сводка Генштаба. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный держит винтовку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский защитник с дроном в руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше о достижениях украинских бойцов

Напомним, что ВСУ продолжают отрабатывать навыки на полигоне. Так, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады проходят комплексную подготовку, содержащую стрельбу из АК-74, РПГ и пулемета Browning M2.

Также мы писали, что элитный батальон спецназовцев ГУР "Шаман" успешно выполняет задачи по уничтожению российских офицеров. Однако раскрывать подробности по этому поводу, в том числе и "рейду" на оккупированную левобережную часть Херсонской области, в разведке не готовы.

Добавим, что Авиация сил обороны продолжает беспощадно уничтожать врага, о чем идет речь в вечерней сводке Генштаба за 10 августа. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.