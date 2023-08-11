ВСУ нанесли с десяток ударов по оккупантам: утренняя сводка Генштаба
Начались 534 сутки полномасштабного российского вторжения на украинские земли. В течение дня авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе два удара по ЗРК врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Успехи ВСУ по уничтожению оккупантов
Отмечается, что ВСУ за минувшие сутки также уничтожили семь вражеских ударных БпЛА типа "Шахед-136".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника", — говорится в сообщении.
Больше о достижениях украинских бойцов
Напомним, что ВСУ продолжают отрабатывать навыки на полигоне. Так, бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады проходят комплексную подготовку, содержащую стрельбу из АК-74, РПГ и пулемета Browning M2.
Также мы писали, что элитный батальон спецназовцев ГУР "Шаман" успешно выполняет задачи по уничтожению российских офицеров. Однако раскрывать подробности по этому поводу, в том числе и "рейду" на оккупированную левобережную часть Херсонской области, в разведке не готовы.
Добавим, что Авиация сил обороны продолжает беспощадно уничтожать врага, о чем идет речь в вечерней сводке Генштаба за 10 августа. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.