ВСУ сбили российский самолет Су-25 и несколько БпЛА

Боевые самолеты рф

В течение суток 18 февраля Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет Су-25. Также было сбито два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

ВСУ сбивают цели врага

"Подразделы ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии бойцов ВСУ. Он показал военных, которые защищают страну от оккупантов.

Также сообщалось, что за сутки украинские военные ликвидировали 590 оккупантов. К тому же солдаты рф остались без 12 боевых бронированных машин.

Также мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии бойцов ВСУ. Он показал военных, которые защищают страну от оккупантов.

Добавим, что, несмотря на опасения, что оккупанты могут начать мощное наступление 24 февраля 2023 года, нет никаких подтверждений большого сосредоточения сил россии. Наибольшее достижение рашистов — это серия пробных атак вдоль линии фронта.