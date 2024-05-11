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ВСУ сбили еще один вражеский Су-25 над Донеччиной

11 мая 2024 17:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ сбили еще один вражеский Су-25 над Донеччиной
Российский штурмовик Су-25. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники в субботу, 11 мая, сбили еще один вражеский истребитель. Бойцам удалось уничтожить самолет Су-25 в небе над Донецкой областью.

Об этом сообщает пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

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Так, очередной российский Су-25 сбили зенитчики 110-й бригады.

"Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться!" — подчеркнули защитники.

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Скриншот поста 110 ОМБр

Напомним, 4 мая украинские военные сбили российский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области. Приблизительная его стоимость составляет 11 млн долларов.

Впоследствии спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал детали уничтожения истребителя РФ. По его словам, на ущерб повлиял личный фактор пилота.

Кроме того, 26 апреля военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме Остафьево в Москве, принадлежащем Минобороны РФ.

самолет
Донецкая область
ПВО
истребитель
война в Украине

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