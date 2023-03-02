ВСУ сбили вражеский БпЛА "Орлан-10" и поразили район сосредоточения врага, — Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же ВСУ сбили российский БпЛА.
Об этом сообщает Генштаб.
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"Наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных объекта врага", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.
Также мы писали, что ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине. Там считают, что россия может попытаться снова пойти на Киев.
Добавим, на официальной Facebook странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как работают их артиллеристы, ведя огонь из 2С1 "Гвоздика" по российским позициям в Бахмуте. Воины бьют по врагу 122-м калибром.