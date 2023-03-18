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ВСУ сбили вражеский БпЛА и поразили несколько районов сосредоточения оккупантов, — Генштаб

18 марта 2023 19:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали об успехах украинских военных
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За эти сутки украинским военным удалось приземлить российский БпЛА "Шахед-136". К тому же, ВСУ поразили несколько районов сосредоточения врага.

Об этом сообщает Генштаб.

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За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины также нанесла шесть ударов по районам сосредоточения противника.

Напомним, за прошедшие сутки украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по позициям оккупационных войск. Также ВСУ отразили более 100 атак врага на пяти направлениях фронта.

Также мы писали, что русские оккупационные войска наступают практически по всей полосы фронта. Однако бойцы ВСУ держат оборону.

Добавим, российские оккупанты жалуются друг другу, что командование не хочет их отпускать домой. Кроме того, захватчики рассказывают о больших потерях на фронте.

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