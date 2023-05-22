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ВСУ "сломали зубы" россиянам: Сырский показал видео отражения атаки оккупантов

22 мая 2023 11:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ "сломали зубы" россиянам: Сырский показал видео отражения атаки оккупантов
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и дым, поднявшийся после отражения атаки россиян. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные из 10 отдельно горно-штурмовой бригады успешно отбили атаку российских оккупантов. Для этого захватчики использовали четыре БМП и большое количество пехоты с поддержкой артиллерии.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Сырский подчеркнул, что украинские военные "сломали зубы" российским оккупантам.

"Три БМП были уничтожены, одна — повреждена, а у пехоты врага — большие потери", — рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, на Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая российских оккупантов.

Также мы писали, что Сырский рассказал, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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