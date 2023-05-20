ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов за сутки, — Генштаб

Украинский военнослужащий стреляет из противотанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova TPX IMAGES OF THE DAY

Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они ликвидировали почти 700 захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Уничтоженные военные РФ и вражеская техника

Число российской армии уменьшилось на 670 человек. Противник остался без четырех танков, пяти боевых бронированных машин, 32 беспилотников и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано;

танков — 3 781 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 7 382 (+5) ед;

артиллерийских систем — 3 229 (+19) ед;

РСЗО — 564 (+0) ед;

средств ПВО — 325 (+6) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 294 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 801 (+32) ед;

крылатых ракет — 1011 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 103 (+20) ед;

специальной техники — 423 (+4) ед.

Потери российской армии на 20 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь с 19 на 20 мая украинские Вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.

Также мы писали, что российские оккупанты в городе Каховка пытаются запугать местное население, чтобы склонить его к получению российских паспортов. Россияне заявляют, что всех граждан Украины выдворят из домов и квартир.

Добавим, в пятницу вечером, 19 мая, Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. По словам заместителя министра обороны Украины оккупанты продолжают атаковать украинские территории ценой больших потерь.