ВСУ уничтожили почти 700 оккупантов за сутки, — Генштаб
Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За прошедшие сутки они ликвидировали почти 700 захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные военные РФ и вражеская техника
Число российской армии уменьшилось на 670 человек. Противник остался без четырех танков, пяти боевых бронированных машин, 32 беспилотников и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 202 430 (+670) человек ликвидировано;
- танков — 3 781 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 7 382 (+5) ед;
- артиллерийских систем — 3 229 (+19) ед;
- РСЗО — 564 (+0) ед;
- средств ПВО — 325 (+6) ед;
- самолетов — 308 (+0) ед;
- вертолетов — 294 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 801 (+32) ед;
- крылатых ракет — 1011 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 103 (+20) ед;
- специальной техники — 423 (+4) ед.
Напомним, в ночь с 19 на 20 мая украинские Вооруженные силы уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.
Также мы писали, что российские оккупанты в городе Каховка пытаются запугать местное население, чтобы склонить его к получению российских паспортов. Россияне заявляют, что всех граждан Украины выдворят из домов и квартир.
Добавим, в пятницу вечером, 19 мая, Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. По словам заместителя министра обороны Украины оккупанты продолжают атаковать украинские территории ценой больших потерь.