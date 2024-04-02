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ВСУ уничтожили российский БпЛА "Орлан-10" на Восточном направлении

2 апреля 2024 10:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ уничтожили российский БпЛА "Орлан-10" на Восточном направлении
Российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10". Военные с первого выстрела нанесли точный удар.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в Telegram во вторник, 2 апреля.

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Уничтожение российского БПЛА "Орлан-10"

"Восточное направление. Уничтожено российское разведывательное БПЛА "Орлан-10"", — говорится в сообщении.

Командующий отметил отличную работу расчета ЗРК Стрела-10 одного из подразделений Сухопутных войск.

Другие успехи Сил обороны

Напомним, недавно украинские защитники на Запорожском направлении уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

А пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

ВСУ
беспилотники
дроны
война в Украине
Россия

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