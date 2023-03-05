ЗСУ знищили три роти солдатів і склади з боєприпасами

Збройні сили України

Українські військові знищили три роти російських окупантів та чотири склади боєприпасів на Донецькому напрямку минулої доби, 4 березня.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування, Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону.

ЗСУ знищують окупантів

У повідомленні йдеться, що минулої доби було зафіксовано 55 штурмових дій на цьому напрямку, при цьому вночі ворожі дії дещо знизилися.

За словами Дмитрашковського, російські війська зараз активно працюють на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Раніше представник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв, що в Бахмуті відбувається ротація, проте відведення військ немає.

Таким чином, українські військові продовжують активні бойові дії проти російських окупантів на Донецькому напрямку, зберігаючи напруженість на інших ділянках лінії розмежування.

Нагадаємо, розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Також ми писали, що українські військові завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. До того ж ЗСУ збили російський БПЛА.

Додамо, Збройні сили України через масовані атаки російських окупантів відчувають серйозну нестачу в піхотній зброї. Зокрема, міномети окремих калібрів та станкові автоматичні гранатомети.