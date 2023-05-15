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ВСУ снова уничтожили большое количество российской артиллерии, — Генштаб

15 мая 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ снова уничтожили большое количество российской артиллерии, — Генштаб
Украинская артиллерия наносит очередной удар по российским оккупантам. Фото: Президентская бригада
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 14 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 580 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, 11 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и 24 беспилотника разных типов.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 199 460 (+580) человек ликвидировано;
  • танков — 3 759 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 336 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 137 (+21) ед.;
  • РСЗО — 562 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 316 (+2) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2720 (+24) ед.;
  • крылатых ракет — 973 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 034 (+16) ед.;
  • специальной техники — 407 (+3) ед.
Потери российской армии на 15 мая 2023 года
Потери российской армии на 15 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в предыдущие дни также было зафиксировано множество успешно уничтоженных артиллерийских систем российской армии.

Так, 13 мая Силы обороны ликвидировали 21 единицу артиллерийских систем РФ.

11 мая были уничтожены 15 артиллерийских систем оккупационной армии.

А 10 мая ВСУ вывели из строя 14 артсистем российских оккупантов.

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