ВСУ остановили наступление оккупантов на двух направлениях, — Маляр

Боец Вооруженных сил Украины сидит на позиции. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины остановили наступление оккупантов на двух направлениях. Речь идет о Купянском и Лиманском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Успехи ВСУ на фронте

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", — сказала Маляр.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Как отметил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, операции наступательного характера на Бердянском и Мелитопольском фронтах продолжаются со стороны сил обороны.

Заявление об успехе ВСУ от Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

"Наше продвижение на участках от Новоданиловки до Роботино и от Малой Токмачки до Новофедоровки встретило частичный успех, мы укрепляемся на захваченных позициях," — передал информацию представитель Генштаба.

Силы обороны усиливают оборонительные действия против российского наступления на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Интенсивные боевые действия продолжаются в следующих зонах:

в Луганской области, в районе поселка Белогоровка, на Лиманском направлении;

в Донецкой области, в районах поселений Северное и Авдеевка, на Авдеевском фронте;

в Донецкой области, в зонах населенных пунктов Марьинка и Победа, на Марьинском направлении.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, успешно формируют условия для будущего главного наступления, несмотря на медленное развитие контрнаступления. По мнению аналитиков, замедленное контрнаступление Сил обороны может преследовать цель истощения сил врага и подготовку дальнейших наступательных действий.

Также мы писали, что в Донецкой области, на юге и Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, украинские военные интенсивно уничтожают врага. На юге ВСУ значительно продвигаются вперед, однако на востоке держат оборону.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем этого хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная русскими оккупантами.