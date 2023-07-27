ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области

Украинские военные. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. Они освободили село Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства опубликовал видео, на котором украинские военные сообщают, что освободили село Старомайорское Донецкой области. Населенный пункт вернулся под контроль Украины.

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!" — написал Зеленский.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, на каких направлениях фронта ВСУ имеют успехи. Речь идет о Бахмутском, Купянском и Лиманском.

Также мы писали, что нацгвардейцы в составе Сил обороны добились успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Добавим, аналитики издания New York Times считают, что главный удар новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.