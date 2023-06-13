ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Украинские морпехи в освобожденном селе Макаровка. Фото: скриншот

Украинская армия освободила очередное село, Макаровку, в Донецкой области. Часть российских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.

Об этом сообщила 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

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Очередная победа Сил обороны

Украинские защитники продолжают освобождать села на западе Донецкой области.

Стало известно об освобождении от российской оккупации села Макаровка Волновахского района Донецкой области.

В освобождении Макаровки активно участвовали подразделения морской пехоты.

Детали операции

В результате успешного наступления Сил обороны Украины часть российских оккупантов была уничтожена, часть взята в плен.

Некоторым из российских военных удалось скрыться.

Сейчас в Макаровке продолжаются стабилизационные мероприятия.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области.

12 июня запорожские терроборонцы объявили об освобождении села Новодаровка Пологовского района, на границе с Донецкой областью, от российских войск. Украинцы освободили село еще 4 июня, после чего оккупанты безуспешно пытались вернуть свои позиции.