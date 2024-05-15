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Остановили наступление на Купянском направлении – в ГПСУ показали видео уничтожение оккупантов

15 мая 2024 09:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Остановили наступление на Купянском направлении – в ГПСУ показали видео уничтожение оккупантов
Момент уничтожения врага. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пограничники бригады "Месть" успешно отбили российский штурм на Купянском направлении. В результате враг понес определенные потери: четверо оккупантов ликвидированы, еще семеро получили ранения.

Видео мастерской работы было показано в Государственной пограничной службе.

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Уничтожение оккупантов на Купянском направлении

 

"Четыре кафира ликвидированы, еще семь — ранены: пограничники бригады "Месть" отбили вражеский штурм на Купянском направлении", — подписали видео в ГПСУ.

Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны Украины с помощью боевой машины пехоты. Однако украинские защитники вовремя обнаружили, уничтожили и добили противника точными выстрелами из 120-мм миномета.

Напомним, днем ранее в ГУР показали, как уничтожают российскую технику на Харьковщине.

Добавим, 13 мая военные 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

В тот же день стало известно, что военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отбили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.

война
ВСУ
россияне
пограничники
оккупанты
война в Украине
ГПСУ

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