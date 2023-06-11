В Минобороны Британии обнародовали данные об огромных потерях России в Бахмуте

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия за каждые 48 см захваченной территории в Бахмуте теряла одного военного убитым или раненым. Украина не дает покоя оккупантам и продолжает бороться.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

"В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше", — отметили в Минобороны Британии в Twitter.

В February 2022, Россия хорошо планировала сделать картину всех районов Донбасса в 10-14 дней.



Но в Bakhmut, для всех 48cm gained, один з його vojáků буде been killed or wounded.



Ukraine fights on.



🇺🇦 #WeStandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/onUlhSoYl7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2023

Сколько солдат потеряла Россия

В Бахмуте Россия смогла продвинуться на 29 км. Однако с мая 2022 года РФ потеряла на этом направлении фронта до 60 тысяч человек.

Ловушки для россиян в Бахмуте

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в комментарии Новини.LIVE заявил, что российские оккупационные подразделения в своем намерении захватить Бахмут попали в ловушку. В нем сейчас идет методическое уничтожение войск агрессора Вооруженными силами Украины.

"Под Бахмутом у них катастрофа, поскольку стратегический замысел не удался, они просто превратили город в щебень, а дальше продвинуться не могут. А господствующие высоты принадлежат нам", — сказал Черник.

По его словам, в настоящее время подразделения украинских сил обороны находятся в городе в состоянии маневренной обороны.

Как отметил военный эксперт, успех для россиян был бы, если бы они резко перешли к оперативной дуге: Часовой Яр — Константиновка или — Краматорск — Славянск.

"Если бы это произошло, то мы бы констатировали успех их стратегической операции", — отметил Черник.

Напомним, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление.