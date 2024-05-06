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Активність ворожої авіації в Азовському морі — в яких областях України оголошено небезпеку

6 травня 2024 05:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Активність ворожої авіації в Азовському морі — в яких областях України оголошено небезпеку
Активність ворожої авіації в Азовському морі — в яких областях України оголошено небезпеку
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в понеділок, 6 травня, оголосили у двох областях України. Під загрозою опинилися Донецька та Херсонська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 05:27 6 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 6 травня

Повітряна тривога в Донецькій області триває з 04:45, а в Херсонській області її оголосили о 06:24. О 05:31 військові попередили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 05:39 зафіксували пуски авіаційних бомб тактичною авіацією на Херсонщині.

Активність ворожої авіації в Азовському морі — в яких областях України оголошено небезпеку - фото 2
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 06:08 дали відбій у Херсонській області, а о 06:23 оголосили повітряну тривогу в Запорізькій області.

Активність ворожої авіації в Азовському морі — в яких областях України оголошено небезпеку - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 06:23 6 травня

Нагадаємо, увечері деякі області України опинилися в небезпеці через атаку ударних БпЛА. Зокрема в Сумах кілька разів лунали вибухи.

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