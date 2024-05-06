Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность
6 мая 2024 05:40
Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность
Воздушную тревогу в понедельник, 6 мая, объявили в двух областях Украины. Под угрозой оказались Донецкая и Херсонская области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
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В 05:31 военные предупредили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационных средств поражения.
В 05:39 зафиксировали пуски авиационных бомб тактической авиацией в Херсонской области.
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