Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность

Воздушную тревогу в понедельник, 6 мая, объявили в двух областях Украины. Под угрозой оказались Донецкая и Херсонская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 05:27 6 мая

Почему объявили воздушную тревогу утром 6 мая

В 05:31 военные предупредили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационных средств поражения.

В 05:39 зафиксировали пуски авиационных бомб тактической авиацией в Херсонской области.

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