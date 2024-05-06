Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность arrow

Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность

6 мая 2024 05:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность
Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в понедельник, 6 мая, объявили в двух областях Украины. Под угрозой оказались Донецкая и Херсонская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Читайте также:
Активность вражеской авиации в Азовском море — в каких областях Украины объявлена опасность - фото 1
Карта воздушных тревог по состоянию на 05:27 6 мая

Почему объявили воздушную тревогу утром 6 мая

В 05:31 военные предупредили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационных средств поражения.

В 05:39 зафиксировали пуски авиационных бомб тактической авиацией в Херсонской области.

Новость дополняется

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер