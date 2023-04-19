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Аналитик очертил причины дезинформации вокруг украинских систем ПВО

19 апреля 2023 12:43
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, почему России выгодна ложь об украинских ПВО
ЗРК "Бук" разворачивается на боевой позиции. Фото: МОУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российским спецслужбам выгодно распространять информацию о якобы окончании у украинских Сил противовоздушной обороны ракет к  зенитным комплексам средней дальности. Это делается для того, чтобы попытаться сорвать поставки для Вооруженных сил Украины ЗРК средней дальности Hawk.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE выразил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Эти данные (информация о количестве ракет в ЗРК в ВСУ, — Ред.) содержались в известной утечке информации. Насколько они соответствуют действительности — вопрос", — сказал Снегирев.

По его словам, учитывая то, что сейчас речь идет о передаче нам западными партнерами противовоздушных систем Hawk, то, скорее всего, это попытка россиян помешать нам в поставках этих комплексов среднего радиуса действия.

К тому же, обратил внимание Снегирев, в обнародованных документах содержатся данные за зимние месяцы.

"А сейчас — уже середина весны, а значит, все меняется, и данные эти устаревают. А потому говорить об их соответствии пока нет смысла", — заверил военный эксперт.

В каком состоянии находятся украинские ПВО

Западные партнеры должны активизировать поставки для нужд украинских противовоздушных сил новейших ракетных комплексов и боезапаса к ним. Ведь остатки советских ракетных систем быстро подходят к завершению, а отечественный военно-промышленный комплекс пока не способен пополнить запасы существующих ракетных систем.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

Украинская система ПВО не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.

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