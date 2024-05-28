Как ВСУ уничтожают окупантов - видео

Удар по вражеским позициям. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага во Временном Яру Донецкой области.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" во вторник, 28 мая.

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Как украинские воины уничтожают оккупантов

"Личный состав был уничтожен вместе с техникой. Тех, кому удалось покинуть броню, ликвидировали сбросами, выслеживая кафиров в окрестностях города", — говорится в сообщении.

Также воины рассказали, что подтвержденные потери противника только в технике таковы:

1 БМД;

1 танк Т-72Б3М;

1 танк Т-90М "Прорыв".

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео , на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.

Напомним, ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.