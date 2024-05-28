Как ВСУ уничтожают окупантов - видео

Бойцы "Черного Лебедя" показали уничтожение техники оккупантов — видео
Украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага во Временном Яру Донецкой области.
Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" во вторник, 28 мая.
Как украинские воины уничтожают оккупантов
"Личный состав был уничтожен вместе с техникой. Тех, кому удалось покинуть броню, ликвидировали сбросами, выслеживая кафиров в окрестностях города", — говорится в сообщении.
Также воины рассказали, что подтвержденные потери противника только в технике таковы:
- 1 БМД;
- 1 танк Т-72Б3М;
- 1 танк Т-90М "Прорыв".
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео , на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.
Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал, где самые горячие точки на фронте и где продолжаются самые ожесточенные бои.
Напомним, ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.
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