Бойцы РДК и "Свободы России" до сих пор в Белгородской области, — Юсов

Легион "Свобода России". Фото: свобода России

Добровольческие подразделения "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" до сих пор находятся на территории Белгородской области. ГУР сообщило, что они считают, что их задача — освобождение Белгородской области и России от Путина.

Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в программе "Новый отсчет".

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Задача РДК и легиона

Представитель ГУР отметил, что российские добровольцы рассматривают своей задачей освобождения Белгородской области и России в целом от режима российского диктатора Владимира Путина.

"Да, конечно, есть представители РДК и легиона "Свобода России", есть представители движения сопротивления, которое действительно разворачивается. Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока "Российская Федерация", и их география распространяется, и их количество увеличивается ", — сказал Андрей Юсов.

Кроме этого, он добавил, что юридические и политические названия территорий РФ могут изменяться.

"Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня название такое. Дальше будем видеть", — сказал представитель ГУР.

Напомним, что СМИ выяснили, что украинские военные обмениваются информацией с "Русским добровольческим корпусом" и легионом "Свобода России" в Белгородской области. Такая информация была подтверждена в украинской разведке.

Во время своего освободительного рейда по землям Белгородщины бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Впрочем, столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.

Программа максимум российской военной оппозиции, в которую входит легион "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), — устранение президента РФ Владимира Путина и смена режима на свободный и демократический. Следовательно, не исключено, что после освобождения Белгородщины будет Курск, Брянск и даже Москва.

На среду 24 мая силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 кв. км Белгородщины. Эта территория находится под контролем РФ, а именно освободительных войск РФ. Регулярные войска РФ еще не зачистили Белгородщину.